Furto e danni in farmacia a Ponzano sotto gli 'occhi' delle telecamere

Santo Stefano Magra, 7 ottobre 2021 - Hanno preso d’assalto la farmacia ma il loro passaggio è finito nelle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato i ladri mentre stavano entrando dalla porta principale dopo averla forzata. Da quelle immagini partirà il lavoro dei carabinieri che ieri mattina sono intervenuti alla farmacia del dottor Emilio Gemignani, ben visibile sulla via Cisa a Ponzano, allertati dai titolari che avevano appena scoperto il furto. Un’azione rischiosa perchè prolungata visto che tutte le stanze dell’edificio, compresi gli uffici, sono state "visitate" alla ricerca di soldi anche se dovranno essere verificate attentamente anche eventuali sottrazioni di documenti.

Il colpo ha fruttato ai ladri almeno 5 mila euro anche se il rendiconto preciso non è ancora stato effettuato ma oltre ai contenitori di moneta spicciola custodita nei cassetti è stato sottratto il fondo cassa oltre all’incasso dei tamponi e naturalmente ai tanti danni. Insomma una cifra considerevole che si somma al disordine che hanno lasciato tra gli scaffali, nelle scrivanie e persino rovistando nei camici dei dipendenti alla ricerca di altro denaro.

Il furto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di martedì e le immagini di sorveglianza posizionate all’ingresso hanno filmato i due malviventi che sono riusciti a entrare nonostante la serranda ben chiusa. L’allarme era regolarmente inserito ma i ladri hanno agito comunque, prendendosi un rischio enorme. Una volta entrati in farmacia hanno rovistato ovunque, aprendo anche la cassaforte contenente farmaci stupefacenti non comunque rubati, oltre a puntare sulla cassa forzandola per aprirla quindi rendendola inutilizzabile. Hanno frugato anche nello schedario dove sono conservate le ricette e documenti importanti ma non sembrerebbe mancare nulla.

Ieri mattina una delle dottoresse dipendenti della farmacia ha aperto l’esercizio di via Cisa, passando dal parcheggio posteriore, e una volta entrata si è immediatamente accorta di qualcosa di insolito. Ha sentito il clima freddo e si è accorta della finestra utilizzata aperta dai ladri per la fuga e la brutta sensazione si è tramutata in realtà entrando nelle stanze e trovando tutto sottosopra. La dipendente ha avvisato la dottoressa Emilia Gemignani che una volta arrivata in farmacia ha dato una rapida occhiata per poi chiamare i carabinieri che per gran parte della mattinata hanno cercato dettagli e impronte utili alle indagini. E nonostante la confusione il personale in servizio ha comunque assistito i clienti suppur in un clima di estrema delusione. Massimo Merluzzi