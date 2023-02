Ex volontario della Pubblica Assistenza trovato morto dalla madre

Marco Stagnari

Sarzana, 7 febbraio 2023 - ​Lo ha trovato la madre, sollecitata dal suo datore di lavoro preoccupato per l’assenza dal servizio di Marco. Ma il figlio era ancora a letto nella sua camera, ormai privo di vita. Si è spento nel sonno Marco Stagnari, classe 1964, molto conosciuto il città con il soprannome di "Zio".

Come da ragazzo, così anche adesso da adulto, era sempre sorridente e pronto alla battuta con chiunque, girando a bordo del suo monopattino nelle vie del centro. Lavorava da anni in un magazzino di distribuzione di gelati Gelocrem nel quartiere di Sarzanello e proprio per il suo carattere simpatico e l’impegno era particolarmente benvoluto dai colleghi e titolari.

E’ stato proprio il suo ritardo di ieri mattina, cosa molto rara, a suggerire agli altri dipendenti di chiamarlo per verificare se gli fosse accaduto qualcosa ma al cellulare non ha risposto nessuno quindi hanno composto il numero dell’abitazione in via VIII Marzo dove Marco Stagnari risiede insieme alla madre.

E’ stata proprio la donna a scoprire la tragedia trovando il figlio ancora a letto privo di sensi. Ha provato a rianimarlo allertando anche i soccorsi ma quando il personale medico è arrivato non ha potuto far altro che constatarne il decesso. A casa di Stagnari si sono presentati anche i carabinieri della compagnia di Sarzana e adesso la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Marco Stagnari è stato per anni anche un volontario della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana e da tempo è occupato nella ditta di distribuzione di gelati. Grande tifoso dello Spezia tanto che proprio questa passione, qualche mese fa, aveva aperto una gara di solitarietà. Gli era stato rubato il monopatino, il suo mezzo di trasporto, sul quale erano affissi gli adesivi della squadra del cuore e altri sostenitori si erano quindi impegnati nel cercarlo sollecitando gli altri tifosi a aiutare lo "Zio".

m.m.