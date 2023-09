Evaso alla fermata del bus a Sarzana: arrestato dai carabinieri

Un evaso alla fermata del tram. In attesa del primo autobus per spostarsi chissà in quale altra località il marocchino ha però incontrato i carabinieri della compagnia di Sarzana che hanno avuto un occhio attento a quel volto già visto e l’intuizione dei militari si è rivelata azzeccata. L’uomo infatti fermo sulla pensilina del bus era ricercato dallo scorso maggio per non essere rientrato in carcere per scontare la sua pena, inflitta dalla Procura della Repubblica di Lucca. Il venticinquenne era stato condannato e doveva quindi scontare la pena, collegata a reati nel campo degli stupefacenti, in carcere a Pisa dove ancora lo stanno aspettando da maggio quando dopo un permesso premio non era mai rientrato. I carabinieri del nucleo radiomobile nel corso di un servizio di controllo predisposto dal capitano Luca Panfilo sono rimasti colpiti da quel volto e si sono quindi avvicinati per un controllo.

Dalla reazione dell’uomo hanno immediatamente intuito che l’istinto era quello giusto e lo hanno condotto in caserma per ulteriori accertamenti scoprendo che il marocchino era destinatario anche di un altro provvedimento per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Insomma un tipo non tranquillissimo che da mesi sta girando il territorio ma la sua fuga si è conclusa a Sarzana. Dopo le formalità di rito in caserma l’uomo è stato tradotto alla casa circondariale della Spezia, come disposto dall’autorità giudiziaria competente, dove sconterà la prevista pena di un anno e otto mesi di reclusione.

Massimo Merluzzi