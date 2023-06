Esordienti B della Uisp Nuoto Valdimagra, Grande festa con tanti piccoli esordienti in vasca!

Una grande festa del nuoto con tanti piccoli esordienti in vasca e altrettanto divertimento per le ragazze e i ragazzi impegnati a fare il meglio di sé. Si può sintetizzare così la manifestazione conclusiva di un anno di attività delle società liguri riservate alla categoria Esordienti B, atleti tra gli 8 e i 10 anni, svolta di recente alla ‘La Sciorba’ a Genova alla quale non è mancata la presenza dell’Uisp Nuoto Valdimagra.

La piscina del capoluogo ligure ha ospitato più di 200 atleti e 15 società e tutti i bambini hanno sfilato lungo la vasca per ricevere la meritata medaglia valida per tutta la stagione di gare, oltre ai complimenti dei loro dirigenti e allenatori, prima di cimentarsi nelle prove di squadra con le staffette. La formazione femminile della Uisp Nuoto Valdimagra composta da Matilde Battistini, Denise Catalano, Sara Squitieri, Ioana Raluca Teodor e Chiara Venturelli ha ottenuto la quinta piazza nella 4x50 stile libero e nella 4x50 delfino. La squadra maschile formata da Flavio Giachino, Giorgio Malventi, Pietro Pedroni e Nicolò Toffi si è aggiudicata il decimo posto nella 4x50 rana e il dodicesimo nella 4x50 mista.

Divertimento e allegria sì e anche risultati degni di nota perché oltre ai capitani Nicolò (classe 2012) e Chiara (2013), tutti gli altri erano al loro primo anno e hanno fronteggiato avversari più grandi. I complimenti si estendono anche a Niccolò Castagna che non ha potuto prendere parte a quest’ultima prova. La squadra adesso si dedicherà alla scoperta del nuoto in mare.