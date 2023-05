Entro il 2024 la climatizzazione sarà... geotermica

Buone notizie anche per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico del Teatro degli Impavidi, che risale al 1809: a partire dal 2025 la struttura sfrutterà la fonte geotermica per la climatizzazione. Poco meno di un anno fa era arrivata la notizia sperata: il progetto realizzato dagli Scarti con la collaborazione di Azzero Co2, partner di Agis, e presentato al ministero della Cultura entro il termine fissato per il 18 marzo 2022, aveva dato i frutti sperati. Aggiudicato quindi un finanziamento di 220 mila euro, importo che sarà prevalentemente utilizzato per sfruttare la fonte geotermica presente nella cisterna del pozzo del teatro, per sostituire gli infissi che non danno sulla facciata principale dell’edificio e per ampliar l’utilizzo dei led. È stato recentemente firmato il contratto con Azzero Co2, ditta che oltre a partecipare alla progettazione aveva anche partecipato all’avviso pubblico aggiudicandosi i lavori che, da cronoprogramma dovrebbero concludersi entro la fine del prossimo anno. Gli interventi saranno calendarizzati per fare in modo che non interferiscano con la stagione teatrale.