Enrico Deaglio racconta la favolosa protezione dell’ultimo padrino

Un amico di Castelnuovo Magra che, ogni tanto torna a presentare i suoi libri. E proprio in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro dal titolo "Qualcuno visse più a lungo. La favolosa protezione dell’ultimo padrino" edito da Feltrinelli il giornalista, scrittore e conduttore di programmi televisivi Enrico Deaglio incontra i lettori venerdì pomeriggio alle 18 alla sala convegni del centro sociale di Molicciara. L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna di incontri con gli autori organizzata dall’assessorato alla cultura in collaborazione con l’Università Popolare "Carla Moruzzi" ed è presentata da Amilcare Grassi. Per l’occasione sarà presente anche il deputato spezzino Andrea Orlando ex ministro di gustizia. Una fotograzia dell’Italia segnata dalle grand stragi di mafia degli ani Novanta, degli intrecci con la mafia partendo dagli anni Settanta e dall’avvio delle grandi manovre finanziarie e immobiliari.