Educatori di strada e Gang. Attività a favore dei giovani

Quali risultati ha avuto il progetto di attività educativa di strada? Quanti ragazzi sono stati avvicinati e quanti inseriti in progetti? A dettagliare i servizi portati avanti dalla Cooperativa Lindbergh e attivati la scorsa primavera dopo spiacevoli avvenimenti di cronaca che hanno visto coinvolti giovani del territorio, rispondendo all’interrogazione presentata dalla consigliera Sabina Ambrogetti, è stata l’assessore alle politiche sociali Sara Viola. Da premettere che Educativa di Strada è un servizio rivolto ad adolescenti e preadolescenti nei parchi e nei luoghi di ritrovo dei giovani. Partendo dall’osservazione attiva il progetto prevede che siano gli educatori a recarsi nei luoghi di ritrovo per conoscerli, raccogliere le loro idee e supportarli.

Dall’aprile 2024 le educatrici di Lindbergh hanno intrapreso una mappatura del territorio, concentrandosi sulla fascia 11 16 anni per prevenire comportamenti a rischio. "È emerso che le zone più frequentati sono piazza Martiri, il parco posteriore al cinema Moderno e e il campo sportivo dell’oratorio– precisa l’assessore Viola – e si tratta di gruppi eterogenei per genere ed età". Le operatrici Lindbergh si sono prima presentate ad alcuni locali e poi sono passate all’azione diretta parlando con i giovani, dialogando e informandoli dei progetti attivi sul territorio e dell’idea di voler creare su un posto loro dedicato ‘Anteprima Spazio giovani’ che oggi trova spazio nella sala della Repubblica ‘. La fascia più fragile è quella della scuola media, come era emerso anche dalle interlocuzioni con gli istituti scolastici.

A questo progetto si aggiunge il Gang – Gruppo di ascolto notturno giovani finanziato da Futuro aperto, operativo dal luglio 2024 e tutt’ora attivo con un presidio fisso il venerdì sera in piazza Garibaldi: un luogo sicuro di ascolto, prevenzione e guida. "Anche se solo un giovane fosse stato seguito e indirizzato dall’Educativa di strada verso i progetti in essere, a giovarne sarebbe tutta la comunità – conclude l’assessore –. Dalla mappatura, monitorati 20 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni e la metà di loro inserita nel progetto ‘Non solo compiti’, mentre per Gang ogni sera vengono avvicinati circa 10 ragazzi. Entrambi i progetti verranno portati avanti".

Elena Sacchelli