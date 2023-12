Due serate natalizie in casa Cupiello con maschere e pupazzi

Va in scena questa sera e domani al Teatro degli Impavidi, con inizio alle ore 20.30, il grande riadattamento dell’opera teatrale del maestro De Filippo “Natale in casa Cupiello” prodotto dai Teatri Associati di Napoli e Interno 5 con il sostegno della fondazione Edoardo de Filippo. Uno spettacolo per attore cum figuris (maschere pupazzi) nato da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, con la regia di Lello Serao, che ha già riscosso ampio successo, tanto da essere stato candidato al Premio Ubu 2023 come migliore spettacolo dell’anno. Un allestimento originale e l’ambientazione sarà invece quella di un grande presepe in cui si muovono Luca Saccoia - unico attore presente sulla scena nei panni di Tommasino - e varie figure animate, manovrate da lui stesso. E il presepe come orizzonte dentro cui si muove tutta l’opera.