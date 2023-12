Due progetti per il campo ’Parodi’. La riqualificazione parte a gennaio

Due progetti per un unico obiettivo. La riqualificazione dell’impianto sportivo "Lino Parodi" della zona del Gaggio di Luni viaggia infatti su due binari nella speranza che possano presto incontrarsi e unire le forze che vedono da un lato impegnata la nuova cordata che ha vinto il bando di gestione della struttura sportiva oltre all’amministrazione comunale che sta attendendo la risposta alla richiesta di contributi ministeriali legati al bando "Sport e periferie 2023". Poco prima di Natale il Comune di Luni ha consegnato le chiavi della struttura di via Pedemontana chiusa da quasi un anno alla storica società calcistica San Marco Avenza che si è presentata alla gara in associazione con la nuova società Asd Gaggio Padel. Insieme per i prossimi 15 anni gestiranno il centro sportivo di proprietà comunale iniziando gli interventi inseriti nel bando già nei primi giorni di gennaio. Contemporaneamente è attesa, e potrebbe arrivare proprio entro la fine dell’anno, la risposta del Ministero alla richiesta presentata dal Comune di un contributo di 200 mila euro sul progetto approvato dalla giunta e presentato al bando sviluppato dalla società Pfm & Partners con sede a Cantù dell’ingegnere Pier Luigi Marzorati una vera leggenda della pallacanestro italiana che da anni, dopo aver concluso la straordinaria carriera agonistica, progetta impianti sportivi e palazzetti.

"L’eventuale stanziamento del contributo del Ministero - ha spiegato l’assessore e vice sindaco Massimo Marcesini - andrebbe comunque a integrare il progetto già presentato e approvato dal nuovo gestore. Nei giorni scorsi abbiamo consegnato le chiavi della struttura che dopo la sospensione del precedente accordo era tornata in capo all’amministrazione comunale che ha curato gli interventi in sospeso e ristabilito l’agibilià. Quindi i lavori di realizzazione dei campi da padel, di un punto ristoro oltre alla riqualificazione dei campi da calcio già esistenti e dell’area verde inizieranno a gennaio. Nel caso di accoglimento della richiesta il Comune contribuirà a ulteriori migliorie rispetto a quello già previsto e in carico ai gestori".

Il progetto sviluppato dalla Pfm & Partners prevede un investimento di oltre 500 mila euro e il bando "Sport e Periferie" per l’anno 2023 ne coprirebbe meno della metà.

Massimo Merluzzi