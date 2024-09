Due grandi vittorie del Lerici con il team e con Antonio D’Aria

Due grandi vittorie per il Lerici Nuoto Master ai campionati italiani di fondo master di Piombino: i ragazzi del presidente Teseo Stefanini centrano il primo posto nella staffetta M100 mista e nella 5 km M50 maschile. I magnifici cinque del club del Golfo sono Martina Calzetta, Francesca ed Enrico Ferlazzo e Davide Lo Presti, che hanno chiuso per primi la 4x1250 in 1:03’30.0, davanti alle squadre della Roma Nuoto Master (+25.8) e del Montenuoto (+1’08.1). Bissa la vittoria per il secondo anno consecutivo Antonio d’Aria, che nella gara singola conquista il gradino più alto del podio in 57’39.2, davanti a Maurizio Valiserrra (+44.6) della Nuotatori Civitavecchiesi ed Emiliano Guerranti (+53.8) del Centro Nuoto Bastia. Oltre 300 i partecipanti da tutto il paese, iscritti a tutte le categorie, per questa festa del nuoto in acque libere che si sono tenute nella città toscana, di fronte al pennello naturale di piazza Bovio, divenuto ormai gettonato campo di gara. "Sono felice di aver fatto il bis del titolo – commenta D’Aria, nel circuito insieme agli M45 e agli M55 –, sono partito fortissimo, andando subito in testa, riuscendo ad aumentare il mio vantaggio. Ero senza aspettative e ho tentato questa tattica, rivelatasi vincente. Ora sotto con le prossime gare".

Chiara Tenca