Droga sintetica, scatta l’allarme. Arrestato in passeggiata a Marinella con Lsd in tasca

Sarzana (La Spezia), 13 ottobre 2024 – Aveva in casa una vera e propria collezione di francobolli. Ma la sua passione non era proprio quella tipica del filatelico. Il giovane, classe 1995, arrestato dai carabinieri di Sarzana, è stato infatti trovato in possesso di 85 cartine di Lsd, la sostanza stupefacente sintetica che da qualche tempo sembra aver ripreso sorprendentemente vigore sul mercato della droga, soprattutto tra i giovanissimi. A finire nei guai è stato un giovane, Gianluca Foriero, residente nella provincia di Lucca arrestato l’altro pomeriggio dai militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sarzana sul lungomare della frazione di Marinella.

Si stava aggirando nella zona degli stabilimenti balneari quando la pattuglia dei militari lo ha incrociato accorgendosi del suo atteggiamento nervoso e si sono insospettiti. Lo hanno così fermato e sottoposto alla perquisizione trovandogli addosso una quarantina di francobolli di Lsd. Dopo averlo condotto in caserma per gli accertamenti il maggiore Luca Panfilo ha predisposto anche una perquisizione al domicilio del giovane. Con ulteriore sorpresa in casa aveva altra sostanza Lsd per un totale complessivo di 85 elementi, oltre 1 etto di Ketamina una sostanza sintetica che miscelata può assumere effetti davvero dannosi, conosciuta anche come la droga dello sballo e stupro stupro, 60 grammi di hashish, marijuana e 1 grammo di cocaina.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ieri mattina è comparso in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima difeso dall’avvocato Alessio Marchetti. Il giudice Selene Ruberto, pubblico ministero Alessandra Conforti, pm onorario Emanuela Monaci, ha convalidato l’arresto disponendo inoltre il divieto di dimora nella provincia spezzina. Il legale ha chiesto i termini di difesa. Nel giro di pochi giorni i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana hanno arrestato giovani in possesso dell’Lsd, una sostanza stupefacente sintetica venduta a prezzi comunque contenuti quindi orientata al consumo dei giovanissimi. Un campanello di allarme decisamente preoccupante che le forze dell’ordine stanno controllando con grande attenzione proprio alla luce dei casi, non più isolati, di ritrovamenti.

Massimo Merluzzi