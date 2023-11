Domenica di lirica per piano e soprano

Domenica alle 17.30 al ridotto del teatro degli Impavidi prosegue con la rassegna concertistica “Domeniche in musica”. Protagonista la lirica, con un omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita. Il duo campano formato dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista Nadia Testa presenterà celebri arie d’opera e intermezzi strumentali di Puccini e Mascagni. La rassegna si concluderà domenica 10 dicembre con uno dei più celebri cornisti italiani, Natalino Ricciardo, che in duo con la pianista Lidia Parazzoli eseguirà un programma per corno e pianoforte. Biglietto intero 8 euro, ridotto 5 euro (under 18, soci di Amici della Musica o “Il pianoforte”) disponibile alla biglietteria del Teatro degli Impavidi da lunedi a sabato ore 9.30 -13 (giovedi anche 16 – 19). Prenotazioni 346 4026006 (anche whatsapp).