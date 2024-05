"Dissequestro area verde a Boettola: diventerà pista motocross per centauri ed esperti"

L’area verde utilizzata dai motociclisti a Boettola è stata dissequestrata e una volta completato l’iter autorizzativo diventerà a tutti gli effetti una pista per la pratica del motocross non solo per i "centauri" esperti ma anche per i ragazzini. Il terreno posto sotto sequesto nei mesi scorsi dai carabinieri forestali è tornato nella disponibilità del proprietario, dirigente di una società motociclistica, che aveva presentato al Comune di Sarzana un progetto di trasformazione degli 11 ettari in un campo di gara. I forestali erano stati avvertiti da residenti della zona, all’interno del parco di Montemarcello Magra Vara, incuriositi dal via vai di moto temendo gare illegali. I militari avevano posto sotto sequestro l’area e per il proprietario era scattata una sanzione di 3 mila euro e la denuncia. L’imprenditore si è rivolto all’avvocato Andrea Pizzuto che al Tribunale del riesame davanti al pm Maria Pia Simonetti ha dimostrato la buona fede, evidenziando l’attesa della conclusione del provvedimento autorizzativo unico regionale dopo il quale potrà decollare il progetto sportivo. Intanto il terreno è stato riconsegnato alla disponibilità del proprietario.

m.m.