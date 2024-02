Sarzana, commerciante nei guai: smaltisce le rimanenze di magazzino in discarica abusiva

Sarzana, 21 febbraio 2024 – Nei guai oltre agli scaricatori c’è finito anche un commerciante di Sarzana che per sgomberare le rimanenze del suo negozio si è affidato a una ditta "fai da te" che ha smaltito il materiale in mezzo a un campo piuttosto che nelle aree di stoccaggio autorizzate.

Questa è la conseguenza dell’incauto affidamento del materiale a chi si propone, magari a poco prezzo, per garantire traslochi e svuotare cantine senza però essere in regola nell’operazione.

Personale dei carabinieri forestali

I carabinieri del reparto forestale hanno denunciato quattro persone per gestione illecita e abbandono di rifiuti, sequestrando anche due autocarri. I carabinieri sono entrati in azione a Ameglia e Vezzano Ligure.

Nel territorio amegliese i carabinieri hanno notato a bordo strada due autocarri con i portelloni aperti e due uomini impegnati nel passaggio di sacchi pronti a scaricarli a terra.

E’ così scattato il controllo che ha portato al rinvenimento di tredici metri cubi di rifiuti tra i quali bombole del gas, registratori di cassa, telefoni, e arredi di negozio. Da una successiva indagine si è risaliti al vecchio proprietario degli arredi scoprendo che erano stati ceduti a uno degli autotrasportatori da un commerciante di Sarzana che voleva sgomberare il negozio affidandosi a un "volontario".

I forestali hanno sequestrato i furgoni e denunciato i protagonisti coinvolti per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Un’altra operazione è stata portata a termine nel Comune di Vezzano Ligure.

I forestali hanno scoperto un uomo mentre stava scaricando accessori da bagno in una discarica già presente nell’area. Anche in questo caso lo scaricatore è stato denunciato per l’abbandono di rifiuti, reato punito con l’ammenda da mille a diecimila euro aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

m.m.