’Diritto alla memoria contro l’odio’, Arcola ricorda l’eccidio di Ressora

’Il diritto alla memoria contro l’odio’: l’Anpi di Arcola e l’amministrazione comunale a 80 anni dal lungo cammino per la Liberazione ricordano le testimonianze delle atrocità che segnarono quegli anni. L’appuntamento è oggi alle 10 con ritrovo nel piazzale della palestra Maggiani, poi i partecipanti proseguiranno in corteo a piedi verso il Cippo di Ressora in via Martiri della Libertà per commemorare i 10 innocenti trucidati dai soldati nazisti. Erano le 7.30 del 27 settembre del 1944, quando furono portati nel luogo dello scontro e fucilati Ferdinando De Biasi e il comandante Fausto Perroni, Renato Grifoglio, il maresciallo Luigi Dallara, Giovanni Spezia (padre del partigiano medaglia d’oro al Valor Militare Girolamo Spezia), Calisto Orlandi, Paride Azzarotti , Bruno Silvini Giuseppe Del Vecchio e Francesco Caldarella. Alla commemorazione parteciperanno la sindaca di Arcola Monica Paganini e la presidente dell’Anpi di Arcola Emiliana Orlandi. Il pomeriggio sarà ancora dedicato al ricordo alle 17 al circolo Arci ’Guernica’ dove si parlerà dell’odio e della guerra ripercorrendo terribili avvenimenti con Giorgio Neri che interverrà sull’eccidio di Ressora, Roberto Oligeri che racconterà quello avvenuto a San Terenzo Monti, Paolo Barsotti del tragico evento che interessò Ameglia e Luciano Gatti dell’episodio di Sorbolo.