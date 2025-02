Diploma in soli quattro anni, l’Arzelà tra i primi istituti superiori a sperimentare il nuovo modello

Sarzana (La Spezia), 6 febbraio 2025 – Il professor Riccardo Simonelli è docente di agraria e vicepreside del Parentucelli Arzelà a Sarzana. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, l’indirizzo agrario dell’istituto adotterà il modello 4+2.

Di cosa si tratta e quali sono le principali novità?

“Il modello 4+2 è una delle innovazioni introdotte dalla recente riforma scolastica e riduce la durata degli studi superiori da cinque a quattro anni, mantenendo il valore legale del diploma tradizionale. L’obiettivo è permettere agli studenti di acquisire rapidamente competenze tecniche e trasversali, preparandoli in modo efficace sia per il mondo del lavoro sia per ulteriori percorsi di studio. La nostra scuola è l’unica in provincia ad adottare questa sperimentazione, che riorganizza i contenuti in modo più mirato e intensivo”.

Quali opportunità avrà uno studente che si diploma con questo percorso?

“Il modello 4+2 offre tre possibilità principali. Prima, entrare subito nel mondo del lavoro, grazie a una formazione mirata sulle esigenze del territorio, in particolare nei settori agroalimentare e vitivinicolo. Seconda, proseguire con un biennio Its (istituto tecnico superiore), che permette di ottenere una qualifica post-diploma di livello 5 del Quadro Europeo delle Qualifiche. Infine, iscriversi all’Università, dato che il diploma quadriennale ha lo stesso valore di quello tradizionale”.

Come sarà possibile concentrare cinque anni di studio in quattro senza ridurre la qualità della formazione?

“La chiave è la flessibilità e una maggiore autonomia scolastica. Le materie verranno riorganizzate per ottimizzare i tempi e rendere l’apprendimento più efficace. Inoltre, il percorso quadriennale prevede una didattica più innovativa, in compartecipazione, così da preparare gli studenti in modo più dinamico e immediato. Il biennio Its successivo rafforza ulteriormente le competenze richieste dal mondo del lavoro creando tecnici specializzati”.

Qual è il ruolo delle aziende locali in questo nuovo modello formativo?

“Il rapporto tra scuola e aziende è un punto di forza del modello 4+2. Per la prima volta, le imprese partecipano attivamente alla progettazione dei percorsi di studio, contribuendo alla formazione di profili professionali richiesti dal mercato. Nel settore agroalimentare, in particolare, collaboriamo con la neonata Fondazione Its Agroalimentare della Liguria per sviluppare percorsi avanzati, garantendo agli studenti opportunità concrete di inserimento professionale”.

A chi è rivolto questo percorso e come si può accedere?

“Il modello 4+2 è pensato per gli studenti di terza media interessati a un percorso più rapido e professionalizzante nel settore agrario. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 resteranno aperte fino alle ore 20 del 10 febbraio 2025. Invitiamo le famiglie e i ragazzi a informarsi e a visitare il nostro istituto per scoprire da vicino questa grande opportunità”.