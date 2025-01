Ciclo di lezioni di primo soccorso per gli alunni di elementari e medie a Sarzana

Sarzana, 28 gennaio 2025 – Anche gli alunni di scuola elementare e media a lezione... di pronto soccorso. Prenderà il via il 3 febbraio la seconda edizione del progetto “Pillole di primo soccorso per giovani adulti” nato dalla collaborazione tra l’istituto comprensivo Ilaria Alpi e la pubblica assistenza La Misericordia e Olmo di Sarzana, su iniziativa della professoressa Maria Teresa Iesce e con il sostegno del dirigente scolastico Saverio Bagnariol. Lo scorso anno l’iniziativa aveva coinvolto le classi seconde e terze della scuola media. Agli alunni erano stati spiegati i ’fondamentali’ su temi come la catena della sopravvivenza, la corretta chiamata al 112, rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree, riconoscimento delle patologie neurologiche e delle patologie tossicologiche come gli abusi etilici. Quest’anno il progetto si amplia e, oltre agli studenti di seconda e terza media, coinvolgerà anche quelli di quarta e quinta della scuola primaria.

Ques’anno, dunque, il progetto formerà circa 300 studenti, con un programma specifico e differenziato per primaria e secondaria, programma che sarà reso comprensibile per le varie fasce d’età da Elena Parmeggiani, responsabile dei volontari e del gruppo formazione della pubblica assistenza, e Francesco Caleo. Il presidente della pubblica assistenza Giorgio Oddi ringrazia l’istituto comprensivo Ilaria Alpi e tutti i ’giovani adulti’ che si impegneranno in questo progetto “sperando un giorno commenta – di vederli insieme a noi sulle ambulanze per costruire un futuro più sicuro e preparato”.