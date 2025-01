Il corso di primo soccorso di nuovo in... Comune

Volontari e amministrazione, assieme, per salvaguardare la salute dei cittadini. Seconda serata del corso Blsd organizzato dal Comune di Tresana, in collaborazione con i volontari della Pubblica assistenza Croce azzurra di Comano, nella sala consiliare. La serata rientra nel progetto ‘Tresana comune cardioprotetto’, appena lanciato dal sindaco Matteo Mastrini, anche a seguito dei fatti di Firenze, con il malore accusato dal giovane calciatore della Acf Fiorentina. Avere un comune cardioprotetto e sapere usare il defibrillatore possono davvero salvare la vita in caso di emergenza. "Soccorsi rapidi ed efficaci sono fondamentali in questi casi – dice il sindaco –: la formazione e la disponibilità degli strumenti necessari sono i passi da compiere insieme, per rispondere a questi bisogni in maniera concreta. Anche l’indebolimento progressivo della sanità territoriale ci richiama a profondere ogni sforzo per potenziare la rete di primo soccorso. Dopo l’installazione del settimo Dae nel nostro comune, organizziamo corsi Blsd per acquisire l’abilitazione al loro utilizzo, con la collaborazione della Pubblica Assistenza Croce Azzurra Comano. Nel mese di gennaio saranno organizzati altri due corsi Blsd e in primavera procederemo all’installazione dell’ottavo defibrillatore semiautomatico esterno sul territorio comunale".