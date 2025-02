Romito, riqualificazione energetica per la scuola . Al Comune maxi-finanziamento da 1,4 milioni

Più di un milione di euro per la scuola di Romito. Arcola "sbaraglia" i Comuni della Liguria ottenendo il finanziamento utile per intervenire sul plesso. Il Comune di Arcola ha partecipato al bando del Miur e "conquistato" il finanziamento che permetterà di ottimizzare la struttura della scuola romitese. Il Ministero dell’Istruzione ha infatti approvato la graduatoria per gli interventi di riqualificazione energetica finanziabili: Arcola si è classificata al settimo posto a livello nazionale, ottimo traguardo, e unico comune di tutta la Liguria. Un risultato che riempie di soddisfazione e a fronte del quale il finanziamento concesso ammonta precisamente a 1.451.731,72 euro. Grazie a queste risorse il blocco della scuola primaria del plesso scolastico di Romito Magra sarà interessato da molteplici interventi.

Nel dettaglio il restyling riguarderà: il cappotto termico, l’impianto fotovoltaico, la sostituzione di tutti gli infissi, il rifacimento degli impianti termici ed altre opere accessorie, funzionali alla vita quotidiana della struttura scolastica. "Un altro risultato importante_ ha commentato la sindaca di Arcola Monica Paganini_ in termini di progettazione e salvaguardia del patrimonio scolastico del nostro Comune". I progetti per le scuole del territorio comunale sono infatti uno dei punti cardine e consistente del programma dell’amministrazione comunale e che puntano non solo al mantenimento dei plessi esistenti, ma anche a nuove possibilità. Prevede infatti il completamento dell’offerta formativa e sociale per tutte le fasce di età da 0 a 14 anni.

La previsione è di realizzare un nuovo polo materno infantile per bambini da 0 a 10 anni per un importo di due milioni di euro fondi del Pnrr come la nuova mensa (ex asilo nido) preventivata in 630 mila euro, il nuovo asilo nido di Romito, importo di 700mila euro, la nuova mensa del complesso Bertella a Romito, per 300 mila euro e l’attivazione di un mutuo per tutte le manutenzioni straordinarie delle scuole medie e delle scuole frazionali.

C.G.