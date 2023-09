Dentro il Brueghel. Mostra prorogata

Visto il grande successo di pubblico, la mostra “Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti” dal titolo “Dentro la Bottega di Brueghel: restauro e ricerca iconografica sulla Crocifissione di Castelnuovo Magra” al museo civico ’Amedeo Lia’ è stata prorogata fino al 5 novembre. La proroga è stata possibile grazie anche alla disponibilità dei prestatori, che hanno acconsentito alla richiesta giunta dal museo di prolungare la permanenza dei preziosi testi figurativi alla Spezia, in previsione inoltre dell’avvio dell’anno scolastico. Finora sono stati sfiorati, infatti, tremila visitatori dall’inaugurazione della mostra curata da Rossana Vitiello, funzionario della Soprintendenza Abap per la provincia della Spezia, con la collaborazione del direttore del museo Andrea Marmori, e delle restauratrici Valentina Tonini e Martina Avogadro. Alla mostra, oltre a opere significative dell’artista, è esposto lo straordinario dipinto di Pieter Brueghel il Giovane (Bruxelles 1564 – Anversa 1638) raffigurante la Crocifissione, con la­finalità di valorizzare l’opera al termine del lungo intervento di restauro realizzato presso il laboratorio della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova per quanto riguarda le indagini diagnostiche.