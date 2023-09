Degrado nei quartieri di La Spezia: Affondo del Pd

Tre interpellanze che riguardano i quartieri sono state presentate dai consiglieri del Pd, Andrea Montefiori, Viviana Cattani e Marco Raffaelli. La prima sulle condizioni di via Prosperi. "Intransitabile per i pedoni a causa della vegetazione che invade il marciapiede e dell’ammaloramento dello stesso. Inoltre, a proposito – affermano – chiediamo quando il Comune si doterà, finalmente, del Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche obbligatorio per legge". Poi, dopo quella già presentata a dicembre 2022, quella sulla situazione di degrado del piccolo parco-area giochi di via Toce al Favaro. "La situazione è immutata su quanto segnalato: il mancato funzionamento dell’impianto irriguo, le panchine in legno rotte e malandate, la consunzione e degrado dei giochi destinati ai bambini, la necessità di maggiore e costante derattizzazione e disinfestazione, lo spazzamento e pulizia dell’area, insufficienti". Infine, al quartiere delle Pianazze, per il quale i tre consiglieri hanno ascoltato le proteste dei cittadini: "Per questo chiediamo se siano in programma interventi di manutenzione su verde pubblico e strade e se non si ritenga di promuovere un momento di partecipazione con la cittadinanza".