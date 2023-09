Degrado, guasti e muffa: "Cimitero in abbandono"

"Ritardi nelle tumulazioni, manutenzione a singhiozzo, allagamenti e bagni inagibili. La situazione nel cimitero è inaccettabile". Non è certo il migliore degli scenari quello che il consigliere del Pd Franco Musetti si è ritrovato di fronte a sé una volta giunto al cimitero comunale di via Falcinello. Camposanto comunale, le cui condizioni critiche, erano già state oggetto di un’interrogazione targata Movimento 5 Stelle qualche mese fa. Queste le parole usate dal consigliere del Partito democratico Franco Musetti per descrivere le condizioni in cui versa il camposanto cittadino. La speranza del consigliere Musetti, dopo aver effettuato un sopralluogo nella struttura è che l’amministrazione comunale intervenga al più presto per ripristinarvi una condizione decorosa. Come si evince dalla sua descrizione non è certo il migliore degli scenari quello che si è ritrovato di fronte a sé una volta giunto al cimitero comunale di via Falcinello. Qualcuno forse ricorderà che proprio il cimitero di via Falcinello, o meglio le sue condizioni critiche, erano già state oggetto di un’interrogazione targata Movimento 5 Stelle qualche mese fa. Ma da allora nulla sembra essere cambiato. "I servizi igienici della sezione più antica sono chiusi al pubblico da tempo, con evidenti infiltrazioni e in completa fatiscenza all’interno e all’esterno – ha proseguito Musetti –. In una delle gallerie della parte nuova non si arresta una perdita d’acqua con conseguente disagio per i frequentatori e la manutenzione del verde si presenta carente e tardiva in diversi punti". A detta del consigliere dem ci sarebbero infatti problemi nella programmazione dei lavori, come testimoniato dal continuo accumulo di feretri in attesa di tumulazione. E, in attesa di presentare un’interrogazione, ha concluso: "Mi chiedo quali iniziative voglia adottare l’amministrazione nel breve e nel lungo periodo per rimediare a una situazione lamentata quotidianamente da molti cittadini. Occorre un confronto serio ed efficace con gli uffici".

E.S