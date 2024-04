Degrado al parco della Crociata. La consigliera Casini all’attacco: "Il Comune deve intervenire"

Fino a qualche anno fa polmone verde e fiore all’occhiello della periferia sarzanese, allora noto come la Città dei bambini, il parco della Crociata – progettato dall’architetto Stefania Barion, scomparsa lo scorso anno - era uno dei punti di ritrovo prediletti per famiglie e bambini. Oggi, e ancor di più da quando lo scorso 7 dicembre la ditta Piazza Giuseppe ha rinunciato alla gestione del chiosco, il parco Flavio Bertone ha un aspetto diverso, trasandato e abbandonato. Vederlo così fa male, specialmente per chi in quel parco ci ha trascorso buona parte della propria infanzia. Sono lontani i tempi in cui quell’area verde, bellissima e curata, diveniva all’occorrenza palcoscenico per spettacoli teatrali, concerti ed eventi di varia natura.

A porre l’attenzione sullo stato di degrado vigente nel parco Flavio Bertone dalle mille potenzialità, oggi purtroppo inespresse, è stata la capogruppo del Pd Beatrice Casini che nei giorni scorsi ha protocollato un’interrogazione a risposta scritta volta a comprendere quale sia l’intenzione dell’amministrazione Ponzanelli per garantire la manutenzione e la gestione del parco. "Ho ricevuto diverse segnalazione da parte di cittadini che si erano già rivolti all’amministrazione quindi la scorsa settimana sono andata al parco della Crociata per verificare quali fossero le sue condizioni – ha spiegato la consigliera Casini -.Degrado, erba incolta e soprattutto occupazioni abusive. È un vero peccato per il parco e, oggettivamente, per i tanti bambini che fino a tempo fa lo frequentavano".

Risale al 1° marzo l’approvazione da parte della giunta della delibera relativa alle linee di indirizzo per l’affidamento in gestione dell’area verde di Crociata. "Quali sono i tempi previsti per la pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione e l’espletamento della procedura? – ha chiesto Casini –. E quali provvedimenti intende assumere l’amministrazione per garantire la fruibilità dell’area verde e il suo decoro anche nelle more dell’espletamento di una procedura a evidenza pubblica per la selezione di un gestore privato?". E ha concluso: "La ditta affidataria ha rinunciato alla gestione del chiosco, ma non per questo il parco merita di essere abbandonato. La proprietà è pur sempre del Comune e come tale spetta il compito di custodire, valorizzare e dare adeguata manutenzione ai luoghi destinati al servizio della collettività, oltre che garantire la piena fruibilità agli utenti delle aree e delle strutture stesse".

Elena Sacchelli