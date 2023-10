Defibrillatore dagli ’street angels’ a Luni: donazione dei Street Knight Spezia

Un gesto da veri cavalieri della strada. L’associazione motociclistica Street Knight Spezia ha donato un defibrillatore alla Pubblica Assistenza Luni che presta servizio sui territori di Luni e Castelnuovo Magra. I motociclisti hanno aperto una raccolta di fondi proprio allo scopo di aiutare l’associazione di soccorso a dotarsi di un altro prezioso e fondamentale strumento salvavita da posizionare sulle autoambulanze. Il presidente degli appassionati delle due ruote Fabio Iafrate l’altra sera ha consegnato a Pietro Messina vice presidente della Pubblica Assistenza Luni il defibrillatore nel corso di una cerimonia che si è tenuta alla sede della Pa in via Aurelia a Luni. Erano presenti alcuni componenti degli Street Knight Spezia e dei volontari della Pubblica Assistenza. Lo strumento andrà dunque a implementare il parco mezzi e attrezzatura a disposizione dei soccorritori in servizio per tutte le 24 ore.