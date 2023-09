Decibel superati a luglio: Salta la festa a Ameglia a settembre

Il popolo della notte si è presentato all’ultimo appuntamento dell’estate, convinto di trascorrere una serata a ritmo di musica e vocalist in quella che è ormai una colonna sonora delle discoteche e delle feste in riva al mare. Ma la serata con Sandro Pozzi uno dei più noti rappresentanti del mondo dello spettacolo notturno organizzata al Moor di Ameglia è saltato. Il cartellino rosso sollevato da Arpal è arrivato decisamente in ritardo rispetto alla misurazione del livello acustico avvenuta a luglio, ma in anticipo rispetto alla chiusura dell’attività fissata per l’altra sera proprio al termine della festa. Di fatto nel pomeriggio, a poche ore dal raduno, Arpal ha consegnato al Comune di Ameglia il verbale con il riferimento al superamento dei decibel riscontrato nel controllo effettuato nel momento più alto dell’estate. La municipale non ha potuto far altro che consegnare il verbale ai gestori del locale riportante il divieto di svolgimento dell’attività a causa dell’inosservanza del dispositivo acustico. Naturalmente anche da parte dell’ente è scattata l’ordinanza di chiusura delle feste (già previsto per l’altra sera) ma non ovviamente del locale. La vicenda si è conclusa con la delusione delle centinaia di giovani che hanno scoperto soltanto all’ingresso dell’annullamento della festa. Anche se, durante il pomeriggio, è stato proprio Sandro Pozzi a annunciare il forfait dando appuntament per la prossima estate. Magari con qualche decibel in meno.

m.m.