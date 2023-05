Da magazzino anni ’80 a moderno impianto logistico

Il gruppo Laghezza ha acquistato una struttura nel lato sarzanese della zona artigianale di Pratolino. Un magazzino industriale degli anni ’80 che sarà riqualificato con investimenti di circa 2,5 milioni di euro per trasformarlo in un moderno impianto logistico altamente funzionale. Sarà installato un impianto fotovoltaico per generare energia rinnovabile in eccedenza rispetto al fabbisogno interno in modo da consentire la creazione di una comunità energetica a servizio dell’area. Questo polo logistico darà un valore aggiunto sul territorio, con un’occupazione diretta stimabile in una ventina di unità e vantaggi per tutto l’indotto. Il presidente del gruppo Alessandro Laghezza ha avviato le trattative di acquisto un anno fa. "Sono stati attivati tutti gli interventi necessari per la rimessa in funzione – ha spiegato – a cominciare dalla bonifica e ripulitura delle aree, il rifacimento della recinzione di tutto il perimetro, l’adeguamento alle norme in termini di sicurezza e degli impianti antincendio e il grande lavoro di asfaltatura dei piazzali, precedentemente in condizioni critiche". Si tratta di un investimento strategico a metà strada tra i porti di Marina di Carrara e Spezia portando avanti il programma di Laghezza spa di investire non solo su nuove costruzioni ma anche nella riqualificazione di quelle già esistenti