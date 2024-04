Corso formativo per partecipare ai concorsi

Corso di formazione per aspiranti agenti di polizia locale organizzato dalla segreteria Uil Fpl della Spezia, in collaborazione con l’associazione culturale Scuola di formazione professionale e con Cmd Formazione. Si terrà a Santo Stefano nella sala riunioni di Cmd Formazione da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile prossimi, per un totale di 20 ore. Il corso sarà di natura teorica e tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di concorso (uno è stato bandito dal Comune di Levanto). Docente sarà Andrea Prassini, vice comandante della Polizia locale di Santo Stefano. Al termine del corso saranno rilasciati attestati di partecipazione . Termine per iscriversi lunedì 15 aprile; saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni. Info mail a [email protected] o chiamare il 328 5467479.