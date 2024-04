Coppia rintracciata e denunciata. Rubati in negozio abiti per bimbi

Erano riusciti a distrarre la proprietaria del negozio e ad allontanarsi con capi di abbigliamento per bambini del valore stimato di circa mille euro. Ma sono stati identificati e rintracciati dai carabinieri di Arcola nel giro di un paio di giorni, e quindi denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso. Si tratta di una coppia di trentenni, un uomo e una donna, residenti alla Spezia. I due, di origini rumene, dopo aver distratto la proprietaria di un negozio di vestiti per bambini di Arcola, si erano portati via il vestiario. I carabinieri hanno ricostruito l’accaduto esaminando le riprese video delle telecamere della zona, identificando i due. Nella perquisizione della loro abitazione i carabinieri hanno ritrovato tutta la merce rubata, che è stata restituita alla proprietaria del negozio.