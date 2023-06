Controlli Fermato in scooter, scappa a piedi

Un quarantenne spezzino è stato denunciato dagli agenti della polizia municipale di Santo Stefano Magra che dopo averlo fermato per un controllo se lo sono visti scappare a piedi lasciando lo scooter a terra. L’uomo, A.S. 42 anni con numerosi precedenti penali si è imbattuto l’altro giorno in un servizio di controllo del territorio di Santo Stefano Magra predisposto dal comandante della polizia locale Maurizio Perroni. E’ stato un suo errore, aver percorso una zona inibita al traffico, a far scattare il fermo. Mentre gli agenti stavano controllando al terminale i dati del mezzo per verificare fosse in regola con l’assicurazione l’uomo li ha sorpresi scappando a piedi. Il motivo della fuga è stato ben presto compreso: il mezzo non soltanto era stato rubato ma aveva anche installata una targa di un altro motociclo. Le indagini coordinate dal vice comandante Andrea Prassino hanno consentito di risalire all’uomo in fuga e denunciarlo. Inoltre in considerazione della condotta e della possibilità della reiterazione dei reati la polizia municipale ha chiesto all’autorità giudiziaria un’idonea misura cautelare. L’uomo intanto è stato deferito per ricettazione e rischia la reclusione fino ad 8 anni e la multa fino a 10 mila euro. Nel frattempo il motociclo è stato riconsegnato al legittimo proprietario che aveva sporto denuncia di furto.