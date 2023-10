Conto più salato a Ameglia per rifacimento pavimentazione via De Marchi

Il Comune di Ameglia ha dovuto rivedere, al rialzo, il costo dell’intervento di realizzazione della pavimentazione del amminamento di via Callisto De Marchi che dal borgo di Montemarcello conduce al punto panoramico che si affaccia su punta Corvo. Un progetto avviato nell’estate 2021 e sostenuto, a più riprese, da Regione Liguria che ha stanziato quasi 400 mila euro sui fondi strategici regionali er la realizzazione di un pacchetto di interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale in varie zone del territorio amegliese: dalla passeggiata lungo fiume interessata dalla realizzazione delle arginature basse, alla riqualificazione dell’approdo turistico di Bocca di Magra e al rifacimento dei percorsi pedonali nell’abitato di Montemarcello. Ma dopo la partenza il progetto, che prevedeva il rifacimento del camminamento ormai "rattoppato", redatto dall’architetto Gaspare Chiodo ha dovuto rivedere il conto. Nel corso d’opera del secondo tratto della riqualificazione si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi rispetto a quanto inizialmente previsto. Si è scelto di utilizzare un ghiaino dai requisiti estetici migliori e inoltre che per i lavori, per consentire un più agevole passaggio ai residenti di via De Marchi durante il cantiere, si dovessero utilizzare mezzi più piccoli che non ingombrassero l’intera carreggiata. Alla spesa prevista di poco più di 200 mila euro ne sono stati aggiunti altri 22 mila tenendo conto anche dell’aumento dei prezzi del materiale richiesto dalla ditta affidataria Cema Srl Costruzioni Edili Marittime Autostradali con sede e Chiavari. Il procedimento è seguito dall’architetto Andrea Spinetti responsabile dell’area lavori pubblici del Comune di Ameglia e dal geometra Cinzia Musetti.