"Concorso fotografico 'Obiettivo Acqua': l'acqua dolce come fonte di ispirazione per la natura e l'uomo"

L’acqua come bene prezioso ma anche come ’fonte di ispirazione’ per gli appassionati di fotografia. Ancora pochi giorni a disposizione per partecipare alla 5‘ edizione del concorso dedicato alla fotografia ambientale organizzato da Anbi, Coldiretti e Univerde dal titolo ’Obiettivo Acqua’. La rassegna è dedicata al rapporto tra l’acqua dolce, l’uomo e la natura e avrà una menzione speciale dedicata al Canale Lunense ricordando il Centenario della fondazione del consorzio di irrigazione e bonifica. Per questo Anbi Liguria ha istituito un riconoscimento particolare dal titolo: "Come ti cucino il consorzio: acqua dolce, dal Canale alla tavola". Le immagini del concorso dovranno rappresentare il legame tra l’uomo e l’acqua dolce, mostrando come abbia plasmato i paesaggi italiani e la loro biodiversità e tutto quello che ruota attorno alla salvaguardia del territorio e la tutela del made in Italy agroalimentare. Il consorzio di bonifica di via Paci a Sarzana presieduto da Francesca Tonelli e diretto da Corrado Cozzani ha rivolto un invito a tutti i fotografi e a tutti gli appassionati di fotografia che vogliono mettere alla prova la loro creatività e il loro talento. I partecipanti potranno inviare due foto (colori o bianco e nero) per concorrere ai due premi in palio del valore di 500 euro l’uno, assegnati alle migliori fotografie dalla giuria. Per iscriversi c’è tempo a mercoledì 31 gennaio, per inviare le proprie foto attraverso il sito internet: www.obiettivoacqua.it.