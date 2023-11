Con mezzo chilo di hashish in casa, arrestato un ragazzo di Luni

Luni, 21 novembre 2023 - Ieri pomeriggio, nel comune di Luni, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ragazzo del luogo che, dopo la perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e di oltre 600 euro in contanti ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

L’operazione è la conclusione di una serie di controlli e appostamenti, effettuati dai carabinieri, per verificare alcune segnalazioni – provenienti da diversi cittadini – circa un insolito viavai di persone che lasciava presagire, come poi confermato, di trovarsi in presenza di un giro di droga. L’arrestato, questa mattina, è stato sottoposto a giudizio direttissimo che si è concluso con la convalida del provvedimento restrittivo e la disposizione dell’obbligo di dimora.

marco magi