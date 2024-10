Con cocaina e hashish in riva al fiume, arrestato spacciatore ventenne

Santo Stefano Magra (La Spezia), 3 ottobre 2024 – Ha con sé hashish e cocaina, arrestato vicino al fiume un ventenne.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, nella serata di ieri, hanno messo le manette ad ragazzo di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, sulle rive del fiume Magra nel Comune di Santo Stefano di Magra, i militari hanno controllato il giovane che girovagava in una zona spesso frequentata da tossicodipendenti. Dopo esser stato perquisito è stato trovato in possesso (con conseguente sequestro), di circa 6 grammi di sostanza stupefacente (cocaina), suddivisa in tre dosi, nonché ulteriori 2 grammi di hashish e circa 100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane straniero, dopo esser stato arrestato, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica e verrà giudicato con rito direttissimo nel tribunale della Spezia.