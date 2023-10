Come liberare la valle dal traffico. Focus su variante e nuovi tunnel L'onorevole Valentina Ghio parteciperà a un summit organizzato dal Pd arcolano per discutere di infrastrutture per la Val di Magra, come variante Aurelia, tunnel, by pass e ferrovia pontremolese. I sindaci dei territori interessati e le associazioni sono invitati a partecipare.