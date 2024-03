"City Green Light potenzia illuminazione pubblica a Sarzana: interventi di manutenzione e potenziamento in corso"

I tecnici di City Green Light, a cui il Comune di Sarzana ha affidato la gestione della pubblica illuminazione fino al 2028, stanno procedendo alla sostituzione di lampade e al potenziamento della rete di illuminazione pubblica in alcune zone. Tra gli interventi, il ripristino delle luci nell’incrocio tra via Variante Cisa e via Cisa a Santa Caterina, nel parcheggio metropark alla stazione, in piazza Ricchetti di fronte all’ex tribunale e allo svincolo di Montecavallo in vista della realizzazione della nuova rotatoria. Sarà illuminata anche la rotonda di piazza San Giorgio compresa l’insegna. Agli interventi di manutenzione straordinaria si affiancano quelli ordinari che vedono City Green Light al lavoro per la soluzione dei problemi in via Falcinello e in via Circonvallazione. Per i potenziamenti in atto l’ente, su proposta dell’assessore Stefano Torri, ha stanziato 40 mila euro. "Abbiamo chiesto a City Green Light anche l’attivazione di un app che sarà messa a disposizione dei cittadini per rendere più puntuale l’intervento dei tecnici sui guasti con la geolocalizzazione delle aree".