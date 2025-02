Circolo Popolare Artico, le avventure degli Omini sull’isola di ghiaccio

Prosegue questo pomeriggio (domenica), con un inno all’immaginazione, la rassegna teatrale pensata per bambini e famiglie al teatro degli Impavidi. Dopo il successo di ‘Pinocchio’ di Zaches teatro, ‘Circo Lun’a di Teatro Gioco Vita, ‘Bambini furiosi, Cavalieri inesistenti’ del Coro Fabrizio De Andrè, ‘Il tenace soldatino di piombo’ del Teatrodelleapparizioni, ‘Esercizi di Fantasia’ di Sosta Palmizi e ‘Tana della Compagnia’ Tpo e Teatro Sardegna, oggi, alle 17, (e lunedì mattina in replica per le scuole) al Gli Omini presenteranno ‘Circolo Popolare Artico. Avventure su un’isola di ghiaccio’.

Lo spettacolo di teatro d’attore e di figura per bambini (pensato per la fascia d’età dagli 8 ai 14 anni), prodotto Fondazione Sipario Toscana e Gli Omini, è ispirato ai racconti di Jørn Riel. La rappresentazione trasporterà gli spettatori nella Groenlandia più remota, dove una comunità di sedici cacciatori e novantadue cani dovrà affrontare l’immensità di una natura incontaminata. Il giovane pubblico del teatro Impavidi sarà quindi trasportato in un mondo fantastico, attraverso avventure incredibili, amicizie insolite e un profondo legame con la terra.

Gli Omini, con questo spettacolo coinvolgente, porteranno quindi bambine e bambini in un viaggio verso un’isola lontana, priva di regole, dove l’imprevedibile diventa quotidiano. Lo spettacolo – che vedrà in scena Francesco Rotelli, Luca Zacchini e gli animali polari creati da Eleonora Spezi – vuole essere un inno all’immaginazione, ma sarà anche una imperdibile occasione per scoprire la bellezza del teatro, che può portarci a riflettere su temi tanto attuali quanto importanti, come, in questo caso, la fragilità di un mondo che si sta sciogliendo.

Il costo del biglietto per poter assistere allo spettacolo in programma questo pomeriggio agli Impavidi ammonta a 8 euro per gli adulti e a 6 euro per bambini e ragazzi.