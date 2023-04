Cimitero nel degrado Muffa, pareti scrostate e vegetazione incolta "Manca manutenzione"

C’è chi immagina l’aldilà come un paesaggio bucolico e rilassante, chi non si aspetta niente se non di dormire e non svegliarsi più, chi crede nella reincarnazione e molto altro ancora. Quello che è certo e che al cimitero comunale di Sarzana il detto "riposa in pace" non sembra essere il più azzeccato. La vegetazione incolta sembra ingoiare alcune tombe, le perdite d’acqua dalle tubature creano dei piccoli allagamenti e più d’una parete appare scrostata e ammuffita. Non può che essere vergognosa la parola adatta a descrivere lo stato attuale di una parte del cimitero di Sarzana e, a depositare un’interrogazione – l’ultima – volta segnalare la sua situazione di degrado è stata la capogruppo del Movimento 5 Stelle Federica Giorgi, che nella giornata di martedì ha provveduto a protocollare un’interpellanza a risposta orale indirizzata alla giunta Ponzanelli.

"Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti sono andata a verificare personalmente le condizioni e sono rimasta sconcertata – ha aggiunto la consigliera Federica Giorgi –. La pulizia è scarsa, gli scarichi otturati allagano i passaggi e la vegetazione cresce incontrollata. Persino i pochi annaffiatoi di cui dispone il cimitero sono forati. Entrandoci non si ha certo la sensazione di essere in un luogo sacro, ma piuttosto in un ambiente in preda all’abbandono". Questi i motivi che hanno spinto la consigliera pentastellata non soltanto a segnalare all’amministrazione una situazione spiacevole soprattutto per i familiari dei defunti che non di rado si recano a fare visita ai propri cari, ma a chiedere un pronto intervento volto a rendere al più presto il cimitero di via Falcinello il più decoroso possibile.

Che ci siano dei problemi e che occorra intervenire al più presto è evidente, ma una nostra lettrice solita frequentare il cimitero sarzanese, ci ha descritto una situazione meno allarmante. "Vado al cimitero spesso, almeno tutte le settimane – ci ha riferito la signora –. Dal lato che sono solita visitare non ho riscontrato grandi problematiche anche se un po’ di pulizia in più farebbe sempre piacere. Il cimitero è piuttosto ampio e ultimamente mi pare anche che dalla parte opposta a quella dove sono solita transitare ci siano anche dei lavori in corso".

Elena Sacchelli