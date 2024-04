Ciclo di conferenze sui servizi sociali

Inizia sabato prossimo, 20 aprile, il ciclo di conferenze dal titolo "FaRete" organizzato dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Luni su progetto proposto dall’assessore Patrizia De Masi e dalle assistenti sociali dell’ente. Si inizia sabato alle 10 nella sala del consiglio comunale di via Castagno a Casano con la conferenza dal titolo "Il servizio sociale, le istituzioni e le associazioni del territorio" quindi si prosegue il 20 maggio alle 17 nei locali dell’ex scuola elementare nel borgo collinare di Nicola. Si riprende poi per gli ultimi due appuntamenti, con date da definirsi, a settembre alla scuola dell’infanzia di Luni e Mare e a ottobre ancora a Nicola. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero dell’ufficio servizi sociali: 0187-690143.