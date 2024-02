Ci sono tre ragazze tra i tredici nuovi arbitri. Risultati eccellenti ottenuti durante il corso

New-entry nell’Aia spezzina, con tredici neo arbitri arruolati dal presidente Loris Pedroni (nella foto), visibilmente orgoglioso per la vitalità con la quale la sezione locale sta affrontando un’operazione di rinnovamento essenziale per il futuro. Pedroni ha manifestato la sua soddisfazione anche per le modalità con le quali i nuovi arbitri hanno conseguito l’ambìto patentino, visto i risultati eccellenti ottenuti nel corso degli esami. I neo fischietti hanno, infatti, brillantemente superato le prove di esame decise dalla Commissione composta da Andrea Valentini, componente del Comitato regionale arbitri Liguria, Stefano Aquilano, Emanuele Ascione e dal presidente di sezione Loris Pedroni. Felici anche gli organizzatori del corso e i relatori delle lezioni: Marco Caregnato, Lorenzo Lena, Simone Mino, Matteo Massimo Esposito ed Emanuele Ascione. Da evidenziare che dei tredici neo arbitri, tre sono ragazze e dieci ragazzi, di cui due con il doppio tesseramento.

Fabio Bernardini