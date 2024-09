Sarzana, protesta per la chiusura del ponte. “Serve la passerella ciclopedonale”

Sarzana, 16 settembre 2024 – “Siamo assolutamente favorevoli ai lavori per la realizzazione del nuovo ponte di via Falcinello. Contestiamo invece con forza la mancanza di soluzioni che possano neutralizzare i disagi che per molti mesi di lavori subiranno i cittadini più deboli”. Così i residenti della zona interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul Calcandola, all’indomani dell’incontro svoltosi nel piazzale di via Villefranche cui non ha preso parte l’amministrazione comunale, tornano a ribadire la propria posizione nella speranza che questa non venga più strumentalizzata dalla politica.

“Non riteniamo affatto risolutiva - proseguono i residenti - la modifica al percorso della circolare Atc che consentirà di avere una fermata alla rotonda di via Paradiso, per altro con orari forzatamente limitati. Una modifica tardiva oltre che non ancora attiva, ed evidente conseguenza diretta delle nostre proteste apparse sulla stampa locale. Serve ben altro!”.

I cittadini di Grisei e Bradia non hanno dubbi e la loro richiesta è quella di poter fruire di una passerella ciclopedonale parallela al ponte di via Falcinello.

E precisano: “Una passerella simile a quella che unisce Viale Dante Alighieri a Via Guido Cavalcanti, tra la SS 62 e Viale della Pace, una soluzione che limiterebbe i disagi ai pedoni per tutto il periodo in cui il ponte resterà non usufruibile”.

Su richiesta dei residenti del quartiere, il presidente della consulta di Grisei Franco Papale si è fatto carico di organizzare e richiedere la partecipazione di esponenti dell’amministrazione Ponzanelli al secondo incontro per discutere delle problematiche che stanno incontrando i cittadini della zona interessata dai lavori, fissato per mercoledì 18 settembre, alle 21, presso la bocciofila.