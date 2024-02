Chiusa da domani via Marinella

Resterà chiusa per due o tre mesi via Marinella – che collega il litorale con l’Aurelia a Luni – nel tratto dall’incrocio con via della Repubblica fino al sottopasso del viadotto autostradale. La chiusura, con divieto sia di transito che di sosta, scatterà da domani e l’ordinanza adottata dalla polizia municipale non fissa una data per la riapertura che ci sarà a “fine lavori”. Il provvedimento è stato infatti chiesto dalla ditta Cospef di Busalla, alla quale è stato affidato il consolidamento

dell’argine del torrente Parmignola. Si tratta del cantiere più volte annunciato da Regione Liguria e Comune di Sarzana, cofinanziato per 2,7 milioni, relativo all’ultimo tratto del Parmignola da mettere in sicurezza. Le attività dureranno mesi e la chiusura di via Marinella causerà disagi: Comune e Regione valuteranno se sia possibile riaprire parzialmente nel ponte di Pasqua.