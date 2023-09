Chiudono le iscrizioni alla settima Fungalonga: Trekking e buon cibo nella Val di Magra

Appuntamento domenica con la settima ’Fungalonga’, giornata di trekking ed enogastronomia tra Val di Magra e Carrara che farà tappa per la prima volta nel borgo di Nicola e nel paese di Castelpoggio. L’obiettivo resta raccogliere fondi per la Pubblica Assistenza di Carrara. L’itinerario si snoderà su 22 chilometri nei boschi del territorio, con un dislivello di 700 metri, alla riscoperta delle frazioni montane; lungo il cammino sei punti ristoro: bomboloni caldi a Fossola, panigacci a Ortonovo, taglierini nei fagioli a Fontia, la pannacotta a Castelpoggio, crostoni con i funghi a Gragnana e i "caccialà" a Sorgnano La partenza alle 8.30 da San Martino a Carrara per proseguire verso Fossola, Nicola, Ortonovo, Fontia, Focette, Passo del Soldato, Castelpoggio, Noceto, Gragnana e Sorgnano. La manifestazione è aperta a tutti, grandi e piccoli. Per chi volesse accorciare il percorso saranno a disposizione i pulmini della Pubblica Assistenza. Partecipazione 25 euro (15 euro per i bambini fino a 12 anni). Iscrizioni entro oggi, info 335 5299809.