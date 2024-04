Chiude ’I Colori del Golfo’. All’asta le opere d’arte

Si chiuderà oggi, alle 17, nella sede della Fondazione Carispezia in via Chiodo 36, l’asta di beneficenza con le opere uniche realizzate appositamente per l’evento ‘I Colori del Golfo’, organizzato dall’associazione culturale Studio18. In mostra i seguenti artisti, con le copertine che raccontano La Spezia e il Golfo dei Poeti: Gaetano Amato, Carlo Bacci, Mauro Baraldi, Alberto Barli, Paola Bazzali, Pietro Bellani, Roberto Braida, Andrea Ciardi, Cosimo Cimino, Paola Danè, Cristina Ferrarini, Paolo Fiorellini, Italo Forfori, Olimpio Galimberti, Gloria Giuliano, Lorenzo Ludi, Alessio Manfredi, Beppe Mecconi, Giovanni Medusei, Fabrizio Mismas, Sonia Patrucco, Graziano Renzi, Cesare Salvadeo, Alberto Sordi, Nicol Squillaci, Nicola Sutti, Maria Grazia Taddei, Giuliano Tomaino, Italo Tosti e Bruno Zoppi. Il ricavato andrà all’associazione Alba di Domani, che si occupa di arteterapia, e all’Emporio della Solidarietà della Spezia e provincia, il primo market solidale nato sul territorio per aiutare chi si trova in temporanea difficoltà economica.