Chiede il resto a 50 euro Ma erano dieci

Sono l’insidia dei commercianti costretti a fare attenzione alla coppia di "prestigiatori" che sta girando la vallata scegliendo in particolare tabaccherie, edicole e negozi dove poter acquistare prodotti dal costo contenuto da pagare con una banconota da 50 euro. Dopo gli avvistamenti a Santo Stefano ieri il colpo è stato fatto saltare dalla prontezza del titolare di una attività del centro storico che ha fiutato l’inganno. Il guadagno della coppia sta nel resto del pagamento effettuato con destrezza. Due uomini eleganti e con modi rassicuranti si dividono il compito. Il primo sceglie prodotti di basso costo e chiede con gentilezza di poterli pagare con 50 euro attendendo poi il resto. La banconota viene precedentemente segnata in un angolo con una sigla riconoscibile. Quindi passa il testimone al complice che dopo qualche minuto entra in azione con fare da attore consumato. Mentre tiene sempre in mano una banconota da 50 euro chiede informazioni e prezzi al titolare del negozio con l’obiettivo di focalizzare la sua attenzione proprio sui soldi in bella vista e al momento di pagare l’acquisto, da pochi euro, sostituisce velocemente la banconota da 50 con una da 10 insistendo poi di ottenere il resto. Ma il commerciante non ha "abboccato" non avendo ancora messo in cassa la banconota da 50 euro precedentemente ricevuta quindi si è offerto di chiamare le forze dell’ordine per risolvere l’eventuale dubbio. Ma l’elegante truffatore ha preferito andarsene.

