Centro sportivo incontro a Nave per dire "no"

"Le preoccupazioni degli abitanti di via Navonella sul progetto del centro sportivo sono giuste e legittime. Non riguardano solo loro, ma tutta la città. Per questo parteciperemo con piacere all’incontro che è stato convocato per venerdì pomeriggio a Nave". Parole che arrivano dall’associazione culturale e politica Sarzana Protogonista, costola e prosecuzione civica del gruppo consiliare di opposizione che fa capo a Matteo Tiberi. "È giusto che gli abitanti facciano sentire la loro contrarietà visto che la consulta di Sarzanello, si è espressa velocemente, e non ha tenuto conto della loro voce. L’intervento previsto sarebbe veramente devastante per il territorio, portando grandi disagi ai residenti ed anche sotto l’aspetto della viabilità i dubbi sono enormi". Dopo il Partito democratico anche Sarzana Protagonista torna a ribadire la propria contrarietà nei confronti del progetto privato, presentato da Gi.Emme Immobiliare, che può contare sul parere favorevole del Comune e che dovrebbe comprendere 5 campi da tennis, 8 da padel, un campo pratica per il golf e 3 putting green, oltre una Club House con centro fitness, caffetteria bar e vari servizi connessi. L’associazione conclude: "La piana di Navonella ha un grande valore ambientale ed è utilizzata da centinaia di persone per passeggiare e per attività sportiva all’aria aperta. Assurdo procedere con varianti che non rispondono a nessun interesse pubblico ma soddisfano solo interessi di privati".