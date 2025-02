Centro per l’autismo di Molicciara. Ambulatori riaperti dopo i lavori

Dopo il botta e risposta con l’opposizione, l’amministrazione comunale di Castelnuovo ha comunicato la riapertura del centro per l’autismo di Molicciara. "Il Centro Ambulatoriale e Riabilitativo per i disturbi dello spettro dell’autismo, a Molicciara, ha riaperto in tutte le sue funzioni e attività", è scritto sulla pagina Facebook del Comune. La struttura era rimasta chiusa per alcune settimane, per lavori, e l’opposizione consiliare aveva contestato la sospensone del servizio, chiedendo chiarimenti sulla sua riattivazione. A rispondere era stata la sindaca, Katia Cecchinelli, spiegando che si sarebbe trattato di una sospensione temporanea: "Quell’immobile non è di competenza del Comune e avevo preso contatto direttamente con il direttore generale della Asl5 Cavagnaro avviando una serie di confronti per comprendere le cause della temporanea chiusura. È stato confermato che la sospensione delle attività è legata alla necessità di lavori di risanamento della pavimentazione, compromessa dall’umidità". E in effetti lunedì il centro ha riaperto, offrendo interventi differenziati a seconda della fascia di età dei minori. "Siamo molto contenti di aver riaperto poiché costituisce un punto di riferimento importante sul territorio per le famiglie e i minori – ha commentato il direttore sociosanitario di Asl5, Simonetta Lucarini –. I controlli tecnici a cui abbiamo sottoposto la struttura erano necessari e non procrastinabili".