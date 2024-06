Centri estivi per bimbi e ragazzi. Un aiuto ai genitori che lavorano

L’estate sta arrivando e, con la chiusura imminente degli asili e delle scuole, torna a ripresentarsi per i genitori, soprattutto quelli che non sempre possono contare sul supporto dei nonni o dei parenti, il problema di dove lasciare i figli piccoli. Fortunatamente sono diverse le opzioni presenti sul territorio sarzanese per quanto riguarda i campus estivi.

Aperte le iscrizioni per il centro estivo che si svolgerà dal 10 giugno al 13 settembre al Nuovo Spazio Barontini. Il Barontini Camp è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e gli 11 anni e, ogni settimana, sarà proposta ai ragazzi un’attività diversa tra cui orto, inglese, circo e musica. Possibilità di iscrizione settimanale o giornaliera con accoglienza prevista a partire dalle 7.45 dal lunedì al venerdì e uscita alle 12, alle 14 o alle 16.30. Per informazioni contattare Anna al 3519719232 anche su Whatsapp o mandare una mail a [email protected].

A partire dal 10 giugno la coo

perativa Mondo Aperto in collaborazione con l’associazione Arci Bradia realizzerà un campus estivo rivolto ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Il campus sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 (o anche fino alle 16) e verranno proposti giochi e laboratori all’aria aperta in piccoli gruppi. Un giorno alla settimana verrà proposta un’uscita sul territorio alternando mete come il mare, il bosco e i sentieri della zona. Le iscrizioni saranno settimanali. Dalle 8 alle 13, il costo settimanale ammonterà a 120 euro, con sconto del 10% previsto per i fratelli, mentre per la fascia oraria 8-16 il costo settimanale ammonterà a 160 euro. Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero di telefono 0187 1584914, scrivere via Whatsapp al 388 4064508 o scrivere una mail a all’indirizzo di posta elettronica [email protected],

Torna anche quest’anno, grazie al contributo del Comune che si è assunto a suo carico il costo della mensa scolastica, il centro estivo dedicato a bambini compresi tra i 0 e i 3 anni che si svolgerà all’asilo Tendola. I posti disponibili sono 30 e saranno inizialmente riservati ai bambini già iscritti presso la struttura ma che, nel caso di posti disponibili, verranno aperti anche agli esterni. L’orario di apertura sarà dalle ore 8 alle ore 16, dal 1° luglio al 9 agosto. A gestire il servizio sarà CoopSelios.

Elena Sacchelli