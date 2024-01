La centenaria sciatrice. Grande festa ad Arcola per Norma

Arcola (La Spezia), 13 gennaio 2024 – Norma Baruzzo ha compiuto il 10 gennaio 100 anni di vita. Solo quindici anni fa, si fa per dire, a 85 anni ha sciato sulla pista nera del Nevada, lasciando dietro di sé una scia di giovani impauriti dalla difficoltà dell’impresa, da lei ovviamente portata a termine senza difficoltà. Un’arcolana diventata doc, nativa di Ponzano ma che si è trasferita con il marito, che adesso non c’è più, al ponte di Arcola, in quella zona arcolana, da tutti conosciuta come Paganin.

Il consorte infatti era un Paganini, prozio dell’attuale sindaca di Arcola, Monica Paganini, che con grande piacere e uno smisurato affetto ha portato personalmente come nipote e come prima cittadina, un coloratissimo mazzo di fiori all’arzilla signora. Anziana che, seppure con gli acciacchi dell’età, ha prenotato la parrucchiera per l’acconciatura che sfoggerà domenica a pranzo con i suoi cari che la festeggeranno.

La centenaria è stata una supermamma di due figli, come ci racconta la sindaca di Arcola, una grande lavoratrice, era impegnata alla ceramica Vaccari, ed è stata anche una grande scrittrice, tanto che la figlia dei suoi scritti ne ha fatto una raccolta che è stata pubblicata. Ma la lezione di vita e soprattutto di energia che la signora ci impartisce non termina ancora: nella ‘terza età’ ha frequentato tutte le università popolari del territorio provinciale e se avesse potuto, ne è sicura la sindaca Paganini, avrebbe continuato, con il suo immancabile sorriso, lo smisurato amore per la vita e per la conoscenza.