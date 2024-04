Cent’anni portati alla grande. Borgo in festa per Ada Bonifazi

Una grande festa per celebrare il secolo di vita splendidamente raggiunto dalla vezzanese Ada Bonifazi. La signora ha ricevuto la visita del sindaco Massimo Bertoni, accompagnato dall’intera giunta comunale di Vezzano, in occasione dell’appuntamento conviviale che si è svolto al centro sociale di Buonviaggio in una sala gremita. Gli amministratori hanno portato il saluto di tutta la comunità ad Ada per l’importante compleanno. Accando a lei, felici e orgogliosi, i figli Sergio e Gianni, tanti familiari e tutto il comitato di quartiere Carozzo e molti amici da Valeriano. Ada Bonifazi è una centenaria davvero in gamba: dimostra molti anni di meno, si è presentata curatissima nell’abbigliamento e fresca di nuova acconciatura, per tutto il giorno ha stretto mani e dispensato abbracci, ricordando anche episodi della sua vita, sempre con il sorriso, felice di essere sostenuta da così tanti affetti. Nel finale, l’appuntamento al prossimo anno per una festa ancora così serena.