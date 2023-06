Castelnuovo Magra, Bollette in Ritardo, Possibilità di Rateizzo senza Costi Aggiuntivi

Le bollette stanno arrivando in ritardo e in alcuni casi a ridosso se non addirittura oltre i termini previsti per il pagamento. Ma non ci sarà il versamento della mora se il saldo della prima rata verrà eseguito entro le due settimane successive. In questi giorni infatti i residenti del Comune di Castelnuovo Magra si sono visti depositare nella cassetta postale i bollettini per il pagamento della prima rata della tariffa sui rifiuti, fino a qualche mese fa meglio conosciuta come Tari ma che si è trasformata adesso in Tariffa Corrispettiva Puntuale. Oltre al termine indicato in bolletta per procedere al saldo, proprio in ragione dei ritardi nella consegna del bollettino, il Comune ha voluto informare che sarà possibile pagare entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione senza dover versare nessun contributo aggiuntivo. Per qualsiasi chiarimento è comunque possibile fare riferimento al servizio clienti di Iren Acam Ambiente oppure presentarsi il sabato mattina nella fascia oraria 9-12 all’apposito sportello aperto al centro sociale di via Carbonara a Molicciara. Lo sportello inoltre proprio per far fronte alle possibili difficoltà legate all’arrivo della prima emissione 2023 della Tariffa Corrispettiva Puntuale verrà aperto in via eccezionale anche domani pomeriggio, venerdì 30 giugno, con orario 14.30 - 17.30.? Per chi avesse necessità rimane inoltre possibile chiedere un rateizzo della fattura concordando con il personale dell’azienda presente allo sportello ambiente senza alcun costo aggiuntivo.